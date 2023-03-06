ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «СПАСЕМ МИР ОТ МУСОРА» ПРЕДСТАВЯТ В СУХУМЕ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Общественная организация «Абхаз Деск» проведет панельную дискуссию на тему «Пластик. Экология. Осознанность», на которой презентует новый экологический проект «Спасем мир от мусора». В рамках проекта в Абхазии появятся аппараты для сбора пластиковых бутылок, которые взамен пластиковой тары будут выдавать порцию корма для бездомных животных.

Также планируется проведение панельных дискуссий на тему пластикового загрязнения с участием экологов, общественных деятелей, зоозащитников, журналистов; создание информационных видеоматериалов по теме; создание арт-объекта и спортивный субботник.

«Пластиковое загрязнение – это глобальная проблема, которая, к сожалению, не обошла стороной и Абхазию. Ситуация усугубляется тем, что в республике не производится переработка вторсырья, кроме того, нет точных цифр о степени загрязненности. Наша организация, которая реализует в Абхазии социальные, культурные и экологические проекты, считает важным обратить внимание общественности к этой проблеме», – рассказала менеджер проекта, директор центра «Абхаз Деск» Бетюль Маршан.

По словам Маршан, весь собранный в ходе проекта пластик будет отправлен на переработку. В этом посодействует партнер проекта – компания «Эко Апсны», которая занимается сбором вторсырья в Абхазии и вывозом его на перерабатывающие заводы в Россию.

Презентация проекта и обсуждение проблемы пластикового загрязнения в Абхазии пройдет в четверг 9 марта в 13:00 в здании Национальной библиотеки в Сухуме, по адресу: улица Лакоба, 111.

Проект «Спасем мир от мусора» осуществляется в рамках проекта «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам», реализовываемого в Абхазии Программой развития ООН и Шведским агентством по международному развитию.