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Абхазия Информ

ГАСТРОЛИ РУСДРАМА В МОСКВЕ

Новости Понедельник, 06 марта 2023 20:40
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ГАСТРОЛИ РУСДРАМА В МОСКВЕ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. С 7 по 10 апреля в Москве состоятся гастроли Государственного русского театра драмы им. Ф.Искандера в театральном центре «На Страстном». Откроет гастроли спектакль «Софичка» Фазиля Искандера, 8 апреля будут показаны комедия «Красавец мужчина» А.Н.Островского и спектакль «Радость вопреки всему» Ф.Г.Лорки. 9 апреля РУСДРАМ покажет спектакли «Последний из ушедших» по роману Баграта Шинкуба и «Рассказ мула старого Хабуга» по новелле из романа «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера.

10 апреля, в театре «Et Cetera» РУСДРАМ завершит гастроли показом спектакля «Солярис» С.Лема в постановке Артема Устинова.

Билеты на спектакли доступны на сайте Центра «На Страстном» и Театр «Et Cetera», а также на билетных платформах.

Большие Московские гастроли Театра Искандера проходят при поддержке ООО «Мистраль Трейдинг» и лично главы Московской Абхазской Диаспоры Беслана Агрба.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 06 марта 2023 20:43

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