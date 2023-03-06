ГАСТРОЛИ РУСДРАМА В МОСКВЕ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. С 7 по 10 апреля в Москве состоятся гастроли Государственного русского театра драмы им. Ф.Искандера в театральном центре «На Страстном». Откроет гастроли спектакль «Софичка» Фазиля Искандера, 8 апреля будут показаны комедия «Красавец мужчина» А.Н.Островского и спектакль «Радость вопреки всему» Ф.Г.Лорки. 9 апреля РУСДРАМ покажет спектакли «Последний из ушедших» по роману Баграта Шинкуба и «Рассказ мула старого Хабуга» по новелле из романа «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера.