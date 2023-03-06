ТРЕТЬЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО В КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ «КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ»

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. В Сочи прошли открытые краевые соревнования по тайскому боксу «Кубок Черного моря». В турнире принимали участие более 300 спортсменов в четырех возрастных категориях – 12-13, 14-15, 16-17 и 18-40 лет. Турнир собрал 16 команд из восьми регионов России, а также Казахстана и Республики Абхазия. В состав сборной команды Абхазии вошли 35 спортсменов из Сухума, Гудауты, Гала и Цандрыпша.

По итогам турнира абхазские спортсмены завоевали 15 медалей различного достоинства.

Первые места заняли: Давид Амичба («Георгий Победоносец», Сухум), Нестор Гадлия («Георгий Победоносец», Сухум), Ираклий Костандян («Георгий Победоносец», Сухум), Элина Бейя («Воин», Цандрыпш), Сандро Цвижба («Георгий Победоносец», Сухум).

Серебряными призерами турнира стали: Виктория Берзения («Георгий Победоносец», Сухум), Гайдар Мекаелян («Георгий Победоносец», Сухум), Сероб Геворкян («Георгий Победоносец», Сухум), Дамир Агрба («Георгий Победоносец», Гудаута), Лука Булискерия («Георгий Победоносец», Гал), Кристина Бейя («Воин», Цандрыпш), Владимир Бушин («Воин», Цандрыпш).

Третьи места заняли: Роберт Оксузян («Георгий Победоносец», Сухум), Даниэлла Джопуа («Воин», Цандрыпш) и Илона Бения («Воин», Цандрыпш).

«По итогам турнира абхазская сборная заняла третье место в командном зачете. Также, наши спортсмены Давид Амичба и Кристина Бейя приняли участие в Гала Финале турнира. Бои проходили за пояс «Черного моря». Давид Амичба одержал победу в своем поединке над спортсменом из Сочи, а Кристина, к сожалению, по решению судей уступила сочинской спортсменке», – сообщил президент Федерации тайского бокса Абхазии БК «Георгий Победоносец», главный тренер сборной Абхазии Теймураз Гергедава.

Тренируют спортсменов Теймураз Гергедава (Сухум), Андрей Дащян (Цандрыпш), Тамерлан Хасиев (Гудаута), Спартак Кирия (Гал).

Спортсмены г. Сухум на соревнования командированы Государственным комитетом по делам молодежи и спорту.