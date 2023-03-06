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Абхазия Информ

В ДОМЕ МОСКВЫ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Новости Понедельник, 06 марта 2023 20:49
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В ДОМЕ МОСКВЫ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме приглашает в Центральный выставочный зал на открытие выставки художниц Абхазии «Женщины в искусстве. История и современность», посвященную Международному женскому дню.

Выставка представляет собой уникальную экспозицию из живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, созданных в разные годы.

На выставке будут представлены работы Марины Эшба, Варвары Бубновой, Ольги Брендель, Валентины Хурхумал, Зои Аджинджал, Венеры Гагулия, Людмилы Будяк, Мактины Цвижба, Дианы Хинтба, Апщи Хагба, Астанды Адлейба, Марии Пилия и других.

Открытие: 7 марта (вторник) в 17:00 в ЦВЗ.

Выставка продлится до 16 марта.

Мероприятие организовано Домом Москвы при финансовой поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 06 марта 2023 20:51

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