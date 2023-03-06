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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ РФ ОБЪЕКТА «ПИЦУНДА»

Новости Понедельник, 06 марта 2023 20:55
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ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ РФ ОБЪЕКТА «ПИЦУНДА»

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия завершена процессуальная проверка по обращению Республиканской общественной организации «Аидгылара», Республиканской общественной организации «Аиааира» и Комитета по защите суверенитета Абхазии по факту нарушения требований действующего законодательства со стороны должностных лиц при подготовке и подписании «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта «Пицунда» на территории Республики Абхазия и порядке его использования».

В ходе проверки, по результатам проведенного землеустроительного исследования при сравнительном анализе географических координат, определенных в Приложении к Соглашению от 19/01/2022 г., установлено их несоответствие координатным точкам фактического адреса расположения объекта «Государственная дача «Пицунда».

Ответственным государственным органом за подготовку проекта Соглашения и его подписание, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров за №123 от 02/12/2021 года является Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации. Кроме того, при проведении процедуры согласования проекта Соглашения, Государственным управлением РА по землепользованию и кадастру в нарушение требований Положения указанного Госуправления, без проведения проверки координатных точек объекта в данной части было дано положительное заключение.  

03 марта 2023 г. Следственным управлением Генеральной прокуратуры по результатам проведенной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.295 УК Республики Абхазия – халатность, в связи с тем, что не вступило в силу подписанное между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации Соглашение о передаче в собственность Российской Федерации объекта «Пицунда» на территории Республики Абхазия и порядке его использования.

В адрес Правительства – Кабинета Министров Абхазии, в связи с допущенными нарушениями в деятельности Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации и Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру, Генеральной прокуратурой Республики Абхазия направлено представление для их устранения.  

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 06 марта 2023 20:59

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