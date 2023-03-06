В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ НОВОГО ЗАКОНА «О ТУРИЗМЕ»
Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма обсудили создание нового закона «О туризме». В совещании приняли участие работники ведомства и приглашенные юристы.
Министр туризма Теймураз Хишба отметил, что новый закон «О туризме» давно необходим Абхазии.
«Мы долгое время говорили о создании нового закона и только сейчас приступили к его разработке. Приглашены опытные юристы, чтобы в законе не было пробелов, и он отражал интересы нашего государства. Надеемся на поддержку Парламента в принятии нового законопроекта», – сказал министр.
По словам Хишба закон, который действует сейчас, был принят в 2005 году.