ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ ТУРИСТОВ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Вопросы организационного и индивидуального страхования туристов обсудил глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба и директор филиала страховой компании РСО «Евроинс» Андрей Тюрин.

По словам Хишба, после открытия в 2024 году аэропорта в Сухуме увеличится турпоток в Абхазию. Курорты республики ждут российских туристов и готовы создать комфортные условия отдыха.

Андрей Тюрин подчеркнул, что туристам в Абхазии необходим четкий и понятный протокол действий при различных ситуациях в поездках.