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Абхазия Информ

МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Понедельник, 06 марта 2023 21:07
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МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками МВД  проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты на территории Абхазии, в результате которых за прошедшую неделю текущего года обнаружены аппараты в количестве 287 единиц.

В столице сотрудниками УУМ МОБ УВД по г. Сухум совместно с оперативным штабом по борьбе с незаконной добычей криптовалюты и УУМ МОБ ОМ-1 УВД по г. Сухум были обнаружены 4 аппарата в домовладении по ул. Чачхалия, принадлежащие Бобуа Иналу Сергеевичу и 3 аппарата в квартире дома по ул. Киараз, принадлежащие Анчабадзе Оксане Гурамовне. Все выявленные аппараты были отключены и опечатаны представителями «Госстандарта».

В ходе проверок в Гагрском районе сотрудниками ОМ г. Пицунда и УВД по Гагрскому району совместно с Гагрским РО СГБ и РЭС «Черноморэнерго» обнаружены аппараты по добыче криптовалюты в домовладении по ул. Шаумяна в с. Алахадзы – 56 устройств, принадлежащих Буюклян Рафаэлю Симбадовичу, 8 аппаратов обнаружены в доме по ул. Кольцевая в г. Гагра, принадлежащие Квициния Астану Нодариевичу и 176 аппаратов обнаружено на территории автомойки по ул. Сухумское шоссе в с. Амзара, принадлежащие Овчинникову Виктору Артемовичу. В квартире дома по ул. Лакоба в г. Гагра обнаружены 9 аппаратов, принадлежащих Конджария Нарсоу Юрьевичу. Аппараты изъяты и транспортированы на склад временного хранения СГБ.

Сотрудниками ОВД по Гудаутскому району совместно с РО СГБ  обнаружены и изъяты 9 аппаратов по добыче криптовалюты в с. Мгудзырхуа, принадлежащих Ажиба Раулю Антиповичу.

В с. Мачара сотрудниками ОВД по Гулрыпшскому району в домовладении по ул. Пхазария обнаружено и изъято 22 аппарата, принадлежащих Каарес Роберту Викторовичу.

В МВД действует горячая линия. Всех, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просим обращаться на телефон доверия: +7 (940) 920-20-95 WhatsApp, Telegram Messenger; Instagram, Facebook.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 06 марта 2023 21:14

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