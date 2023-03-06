ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Сегодня в Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем принял участие представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц.

В рамках повестки дня заседания рассмотрен проект закона «О финансовой аренде (лизинге)», который определяет правовые и организационно-экономические особенности финансовой аренды (лизинга). Проект закона направлен на развитие форм инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды (лизинга), защиту прав собственности, прав участников инвестиционного процесса, обеспечение эффективности инвестирования.

В ходе обсуждений участники заседания рассмотрели ряд поправок, предложенных депутатом Инаром Гицба, и приняли решение рекомендовать Парламенту, с учетом данных поправок, утвердить проект закона «О финансовой аренде (лизинге)» на ближайшем заседании сессии во втором чтении. Данный законопроект был принят в первом чтении 29 сентября 2021 года.

Члены Комитета также обсудили проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере инвестиционной деятельности и налогообложения».

Основной целью проекта является создание правовых основ для стимулирования инвестиционных процессов в отдельных административно-территориальных единицах Республики Абхазия, а именно, в Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском, Галском районах, посредством определения налоговых льгот и условий их получения.

Изменения предполагают снижение минимальной величины капитальных вложений на территориях стимулируемых административно-территориальных единиц для получения налоговых льгот, что по мнению авторов, будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов на данные территории, и как следствие развитию экономики данных районов.