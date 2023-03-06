БОЛЕЕ 4,5 ТЫСЯЧ СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК, в зоне таможенного контроля, на пешеходном направлении «Экспорт» был остановлен и подвергнут таможенному досмотру гражданин Абхазии.

В результате досмотра ручной клади была обнаружена и изъята табачная продукция с марками акцизного сбора РА в количестве 4580 штук.

Все материалы по данному таможенному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.