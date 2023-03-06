 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕН ВЫВОЗ КРАСНОКНИЖНОЙ ПОНТИЙСКОЙ ИГЛИЦЫ

Новости Понедельник, 06 марта 2023 21:21
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕСЕЧЕН ВЫВОЗ КРАСНОКНИЖНОЙ ПОНТИЙСКОЙ ИГЛИЦЫ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК, в зоне таможенного контроля на автомобильном направлении «Экспорт» было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство. В результате досмотра, в салонном отделении были обнаружены и изъяты запрещенные к вывозу с таможенной территории Республики Абхазия срезанные ветви иглицы понтийской общим весом 94,3 кг.

Иглица понтийская является исчезающим охраняемым видом и занесена в Красную книгу.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 06 марта 2023 21:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БОЛЕЕ 4,5 ТЫСЯЧ СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ УТВЕРЖДЕН КОМПЛЕКС МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОСОЛЬСТВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.