ПРЕСЕЧЕН ВЫВОЗ КРАСНОКНИЖНОЙ ПОНТИЙСКОЙ ИГЛИЦЫ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК, в зоне таможенного контроля на автомобильном направлении «Экспорт» было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство. В результате досмотра, в салонном отделении были обнаружены и изъяты запрещенные к вывозу с таможенной территории Республики Абхазия срезанные ветви иглицы понтийской общим весом 94,3 кг.