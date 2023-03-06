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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН КОМПЛЕКС МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОСОЛЬСТВ

Новости Понедельник, 06 марта 2023 21:26
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УТВЕРЖДЕН КОМПЛЕКС МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОСОЛЬСТВ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии в ходе совещания руководства, проанализировав выводы Аттестационной комиссии МИД относительно выявленных несоответствий в деятельности посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, согласовало принятие следующего комплекса мер:

1. Создать на базе МИД и посольств конкурсную комиссию для открытого конкурентного отбора эффективных дипломатов с целью выстраивания современной прогрессивной работы дипломатических представительств.

2. Создать современную материально-техническую базу посольств. Действующие сотрудники будут поэтапно обеспечены всем необходимым современным оборудованием для полноценного выполнения должностных обязанностей. В частности, в посольстве Абхазии в РФ закуплено необходимое оборудование для обеспечения видеоконференцсвязи (ВКС).

3. Повысить финансовую дисциплину. Принять необходимые кадровые решения, осуществлять мониторинг полноты и своевременности финансовой отчетности в посольствах.

4. Обеспечить эффективное использование имущества посольств. Установлено обратить особое внимание на факты неэффективного использования государственного имущества в Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации за предшествующий период. Отмечено, что данные привилегии, оплачиваемые за счет абхазских налогоплательщиков, будут сохранены исключительно в случае выполнения должностных обязанностей, а также достижения конкретных результатов в работе соответствующих дипломатических представительств.

5. Установить электронную систему пропусков с целью фиксации присутствия/отсутствия сотрудников на рабочем месте. Отсутствие сотрудника на рабочем месте без объяснения причин является нарушением трудового законодательства Республики Абхазия и основанием для увольнения. Данные условия необходимы к исполнению всеми сотрудниками вне зависимости от должности, выслуги лет и регалий. В МИД Абхазии данная система уже внедрена и показала свою эффективность.

6. Ввести в Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации штатную единицу Атташе по вопросам безопасности. Сотрудник СГБ Республики Абхазия займется выстраиванием комплексной работы на данном направлении. Кандидатура отрабатывается совместно с председателем СГБ Робертом Киут.

В ходе совещания министр иностранных дел Инал Ардзинба подчеркнул, что посольство – не частная компания. Назначение или освобождение от должности будет производиться в соответствии с критериями эффективности и ответственного выполнения должностных инструкций, что является общемировой практикой и необходимо для построения прогрессивного государства.

Работа дипломата находится под взором коллег-дипломатов из разных стран мира. Их внимание нужно привлекать исключительно профессиональными успехами и результатами на благо государства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 06 марта 2023 21:30

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