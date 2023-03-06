ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел очередное заседание республиканского штаба по противодействию незаконной добыче криптовалют. На заседании обсуждались промежуточные результаты работы по пресечению незаконного потребления электроэнергии. Благодаря принятым мерам за последние две недели удалось снизить нагрузку на электросети, но за прошедшие три дня показатели потребления электроэнергии вновь возросли.

В связи с этим принято решение продолжить с участием РУП «Черноморэнерго», Госстандарта и при поддержке МВД, СГБ и местных администраций мероприятия по демонтажу незаконно установленных трансформаторов в городах и районах.