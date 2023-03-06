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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАССЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ ДОМА ПО УЛ. НАЗАДЗЕ

Новости Понедельник, 06 марта 2023 21:36
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАССЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ ДОМА ПО УЛ. НАЗАДЗЕ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Вопросам, связанным с расселением жильцов многоквартирного дома №3 по ул. Назадзе, посвящалось совещание у премьер-министра Александра Анкваба. В нем участвовали вице-премьер, министр финансов Валерия Делба, глава Администрации Сухума Беслан Эшба и его заместитель Астамур Ашуба.

Руководство столицы было проинформировано о предварительных решениях по компенсации стоимости жилья либо предоставлении другого жилья гражданам, в зависимости от формы владения и пользования жилой площадью, механизмах расчета стоимости квартир.

Премьер-министр обратил внимание участников совещания на необходимость ускорения процесса расселения жильцов.

Как отметил Александр Анкваб, средства заложены в бюджет республики на текущий год.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 06 марта 2023 21:40

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