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Абхазия Информ

В НЕКОТОРЫХ ОТЕЛЯХ АБХАЗИИ НОМЕРА НА ИЮНЬ УЖЕ РАСКУПЛЕНЫ

Новости Понедельник, 06 марта 2023 21:58
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В НЕКОТОРЫХ ОТЕЛЯХ АБХАЗИИ НОМЕРА НА ИЮНЬ УЖЕ РАСКУПЛЕНЫ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Турагенты сообщают, что некоторых категорий номеров в популярных отелях Абхазии на июнь – август уже нет в наличии. В начале января отдыхающие уже не смогли забронировать на лето. Когда же надо заказывать – осенью? – задают они вопрос.

По сведениям туркомпаний, на отдельные периоды полностью распроданы стандарты в таких известных объектах, как «Самшитовая роща», «Литфонд», «Сосновая роща».

В туроператоре «Дельфин» редакции TourDom.ru подтвердили, что спрос очень хороший, на 50-60% выше уровня 2022 года. Однако отелей на стопе пока нет. «Какие-то категории номеров уходят, но в целом гостиницы доступны, – отметил руководитель Сергей Ромашкин. – Ожидаем, что места в популярных отелях могут закончиться к маю, если продажи пойдут такими темпами».

Редакция TourDom.ru проверила наличие мест в востребованных гостиницах в начале июня.

Оказалось, что с 12-го по 16-е число бронирование в санатории «Самшитовая роща» 4* в Пицунде по всем видам размещения закрыто.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 06 марта 2023 22:03

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