ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 7 марта 2023. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания провел еженедельное рабочее совещание с руководством Правительства и Парламента, где обсуждались темы актуальной повестки, в их числе вопросы согласования межправительственных соглашений, энергообеспечения Абхазии, инфраструктурного кредита, эксплуатации ВЛ «Ачгуара» и законопроекта «о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов».

В ходе встречи вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отчиталась о поездке в Москву по вопросам межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии и по соглашению об инвестиционном проекте по аэропорту им. В. Г. Ардзинба. Министр также рассказала о ходе подготовки данных соглашений, подчеркнув, что подготовка соглашения по инвестиционному проекту аэропорта им. В. Г. Ардзинба вышла на финальное согласование в Правительстве Российской Федерации. Согласно соглашению, Республика Абхазия остается собственником объектов инфраструктуры аэропорта.

Также, на встрече обсуждались детали инфраструктурного кредита на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии. В этом вопросе с российской стороной также достигнуто взаимопонимание по всем основным вопросам.

Аслан Бжания вновь поинтересовался у членов правительства о производимых на ВЛ «Ачгуара» работах. Согласно предоставленной министром экономики информации, в настоящее время линия отремонтирована и готова к тестовым запускам без монтажа грозозащитного троса. Установка грозозащитного троса, как сообщалось ранее, может происходить параллельно с эксплуатацией высоковольтной линии. Несмотря на осуществление основного объема работ, проведение тестового испытания высоковольтной линии под рабочей нагрузкой в настоящее время невозможно. Возможность подачи рабочей нагрузки на линию электропередач появится после окончания перетока электроэнергии из Российской Федерации.

На совещании также обсуждался законопроект «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», для которого была подготовлена сопроводительная документация для последующего внесения в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт главы государства.