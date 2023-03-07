САИД ХАРАЗИЯ НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Сухум. 7 марта 2023. Абхазия-Информ. Указом президента Республики Абхазия от 7 марта 2023 г. № 85 в соответствии с пунктом 16 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» и по согласованию с Собранием Гулрыпшского района Харазия Саид Геннадиевич назначен главой Администрации Гулрыпшского района.