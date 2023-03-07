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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА

Новости Вторник, 07 марта 2023 20:02
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БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА

Сухум. 7 марта 2023. Абхазия-Информ. В Администрации столицы глава города Беслан Эшба радушно встречал и поздравлял с наступающим международным женским днем женскую часть коллектива – женщин-руководителей, а также приглашенных матерей погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

«В преддверии праздника 8 марта разрешите мне от имени Администрации и от себя лично поздравить вас с наступающим международным женским днём. От души и чистого сердца хочу вам пожелать счастья, здоровья, успехов, чтобы вы беспокоились только по хорошим событиям, плохого чтобы больше никогда не было», – сказал Беслан Эшба.

К теплым словам и пожеланиям мэра присоединись его заместители Автандил Сурманидзе, Астамур Ашуба и Леон Кварчия, которые подметили, что, несмотря на ненастную погоду накануне, сегодня с утра ярко светит солнце, словно и сама природа поздравляет женскую половину Сухума с весенним праздником.

Огромные букеты тюльпанов самых разных оттенков, подарочные сертификаты на приобретение авторских аксессуаров абхазского бренда стали изысканным подарком для всех присутствующих женщин.

В завершение встречи женщины поблагодарили главу администрации Сухума за традиционное поздравление и высказали пожелание встречаться ежегодно в таком же составе.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 07 марта 2023 20:03

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