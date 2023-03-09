КАНДИДАТЫ В НОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОТ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА
Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. Очамчырское районное Собрание утвердило трех кандидатов для избрания в новый состав Общественной палаты Республики Абхазия. Депутаты проголосовали за Адгура Лагвилава, Беслана Перцхелия и Эдика Квирая.
27 февраля 2023 года состоялось первое заседание членов Общественной палаты, утвержденных президентом Республики Абхазия Асланом Бжания.
На первом заседании обсуждались вопросы формирования нового состава Общественной палаты.
Согласно п.5 ст. 8 Закона «Об Общественной палате Республики Абхазия» прием в члены Общественной палаты осуществляется процедурой конкурсного отбора 11 представителей городов и районов, которых должны представить органы местного самоуправления.