ШКОЛЬНИКИ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ

Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. Делегация Министерства просвещения Республики Абхазия принимает участие в Международной олимпиаде по математике в г. Майкоп, с 8 по 15 марта 2023 года.

Участники делегации школьники: Леон Цвижба – ученик сш № 4 г. Сухум, 9 класс, Леварса Каджая – ученик сш № 2 г. Сухум, 9 класс, Лаша Зухба – ученик сш № 10 г. Сухум, 11 класс и Георгий Читанава – ученик сш № 2 г. Гагра, 8 класс.