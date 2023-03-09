ШКОЛЬНИКИ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. Делегация Министерства просвещения Республики Абхазия принимает участие в Международной олимпиаде по математике в г. Майкоп, с 8 по 15 марта 2023 года.
Участники делегации школьники: Леон Цвижба – ученик сш № 4 г. Сухум, 9 класс, Леварса Каджая – ученик сш № 2 г. Сухум, 9 класс, Лаша Зухба – ученик сш № 10 г. Сухум, 11 класс и Георгий Читанава – ученик сш № 2 г. Гагра, 8 класс.
Руководитель делегации: учитель математики Очамчырской школы-интернат Милана Вардая.
Организаторами олимпиады являются Министерство образования и науки Республики Адыгея, Кавказский математический центр Адыгейского государственного университета и Некоммерческое партнерство «Центр новых технологий в образовании «Матэма».
Олимпиада проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Для участников предусмотрены две возрастные группы:
* юниорская лига – учащиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций Российской Федерации и соответствующих классов организаций общего образования зарубежных стран;
* старшая лига – учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций Российской Федерации и соответствующих классов организаций общего образования зарубежных стран.
Помимо соревновательной составляющей, программа олимпиады включает знакомство участников с природой, историей и культурными традициями Адыгеи, научно-популярные лекции по математике и естественным наукам, разнообразную культурно-досуговую и спортивную программу.