ТРОИХ РОССИЯН ЗАКЛЮЧИЛИ ПОД СТРАЖУ

Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд рассмотрел ходатайства следственного отдела УВД по городу Сухум об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куцевич Александры Раульевны, Кузнецова Павла Викторовича и Гапоновой Дианы Валерьевны, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 УК Республики Абхазия (незаконные производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере).

Органом предварительного расследования установлено, что в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, граждане Российской Федерации – Куцевич Александра Раульевна, Кузнецов Павел Викторович и Гапонова Диана Валерьевна, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно приобрели, с целью последующего сбыта, наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере, которое незаконного хранили и в последствии группой лиц по предварительному сговору распространяли путем скрытного размещения в потайных местах на территории Республики Абхазия.

28 февраля 2023 года, примерно в 16 часов 20 минут, в городе Сухум, по улице Погрузочный тупик, в ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска Управления внутренних дел городу Сухум была остановлена автомашина марки «Ниссан Куб», за регистрационным знаком Р847CH-ABH, в которой были задержаны Куцевич А.Р., Кузнецов П.В. и Гапонова Д.В.

Общая масса наркотического средства в «метадон», изъятого у Кузнецова П.В., Куцевич А.Р. и Гапоновой Д.В. составила 75,335 грамм.

Сухумский городской суд под председательством судьи Леварса Багателия избрал в отношении Павла Кузнецова и Дианы Гапоровой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев, то есть до 30 апреля 2023 года включительно.

Аналогичная мера пресечения была избирала судьей Сухумского городского суда Миланой Джинджолия в отношении Александры Куцевич, которая будет содержаться под стражей до 30 апреля 2023 года включительно.

Постановления Сухумского городского суда в течение трех суток могут быть обжалованы сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.

Указанные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления приговора в законную силу.