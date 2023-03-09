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Абхазия Информ

ВЫСТАВКА «ЖЕНЩИНЫ АБХАЗИИ»

Новости Четверг, 09 марта 2023 20:38
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ВЫСТАВКА «ЖЕНЩИНЫ АБХАЗИИ»

Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. В честь Международного женского дня, сотрудниками Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум, у здания Абхазского драматического театра им. С. Чанба прошла открытая выставка «Женщины Абхазии». В рамках мероприятия, на площади были представлены 36 полотен с указанием краткой биографии и вклада, который привнесла каждая из представленных выдающихся дам.

Данная коллекция пополняется каждый год, вбирая в себя новые имена и великие подвиги.

Выставку посетило немалое количество зрителей, как взрослых, так и совсем юных. Прогуливающиеся по набережной горожане и гости столицы, с удовольствием подходили и подолгу задерживались, рассматривая портреты великих женщин Абхазии, и внимательно читая их биографии. Было очень приятно наблюдать за откликом в глазах и слышать слова благодарности.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 09 марта 2023 20:40

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