Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и «ООН-Женщины» в рамках совместного проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» провели мероприятие, посвященное Международному дню женщин в бизнес-центре «Эверест-2000» в Сухуме. Около сорока участниц текущего проекта из разных районов Абхазии были приглашены для участия.

В ходе мероприятия представители офиса ФАО, «ООН-Женщины» в Абхазии рассказали о значимости Международного дня женщин, уделяя особое внимание необходимости обеспечения полного участия женщин во всех процессах принятия решений на разных уровнях.

«Основная цель данного мероприятия – поздравить женщин-фермеров, участников фермерских школ с Международным женским днем и напомнить об истории праздника 8 марта. Тема Международного женского дня 8 марта 2023 года – «Инновации и технологии». 37% женщин не пользуются Интернетом. На 259 миллионов меньше женщин имеют доступ к Интернету, чем мужчин, хотя они составляют почти половину населения мира. Без доступа к Интернету, навыков работы в цифровом пространстве значительно снижаются возможности для развития в различных направлениях: обучение, бизнес, доступ к социальным услугам. Все это приводит к росту экономического и социального неравенства», – подчеркнула глава проектного офиса «ООН-Женщины» в Абхазии Амина Хагба.

Во время мероприятия участники и приглашенные спикеры обсудили промежуточные результаты, поделились опытом и знаниями, полученными в рамках проекта. Сотрудники проекта рассказали о запланированных мероприятиях, которые включают обучающие тренинги для женщин-фермеров по нескольким направлениям.

«ФАО полностью привержена повышению гендерного равенства в Абхазии. С 2020 года мы обучаем женщин-фермеров технологии производства новых сортов сыра. Мы очень гордимся тем, что при нашей поддержке мелкие женщины-фермеры смогли произвести новые превосходные сорта сыра и это способствует их большему доходу. Мы будем продолжать предоставлять женщинам-фермерам возможность присоединиться к нашим тренингам. Многие

абхазские женщины доказывают, что с небольшой помощью они могут сделать многое», – сказал руководитель проекта ФАО Владимир Кокарев.

В конце мероприятия всем участникам раздали памятные подарки.

Совместно со структурой «ООН-Женщины» и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) продолжают цикл мероприятий, направленный на поддержку женщин-фермеров в производстве домашней молочной продукции и расширении их экономических возможностей.