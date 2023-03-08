АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА

Сердечно поздравляю вас с 8 марта!



Вы наполняете нашу жизнь добротой и заботой, храните очаг. На ваших плечах забота о подрастающем поколении, а значит – о будущем Абхазии.



Природа наделила вас особой энергией, преданностью и удивительным терпением. Чрезвычайно важна роль женщин в социальной, экономической, культурной жизни нашей страны.



Восхищаемся бесстрашием и силой духа, проявленными вами во время Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы.



Благодарны вам за веру, понимание и поддержку.



Дорогие женщины, примите мои искренние пожелания семейного счастья, благополучия, успехов в делах, которыми вы занимаетесь!»