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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА

Новости Среда, 08 марта 2023 21:48
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА

Сухум. 8 марта 2023. Абхазия-Информ. Премьер министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил женщин страны с Международным женским днем 8 марта.

«Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с 8 марта!

Вы наполняете нашу жизнь добротой и заботой, храните очаг. На ваших плечах забота о подрастающем поколении, а значит – о будущем Абхазии.

Природа наделила вас особой энергией, преданностью и удивительным терпением.  Чрезвычайно важна роль женщин в социальной, экономической, культурной жизни нашей страны.

Восхищаемся бесстрашием и силой духа, проявленными вами во время Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы.

Благодарны вам за веру, понимание и поддержку.

Дорогие женщины, примите мои искренние пожелания семейного счастья, благополучия, успехов в делах, которыми вы занимаетесь!»

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 08 марта 2023 21:54

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