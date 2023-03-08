АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА
Сухум. 8 марта 2023. Абхазия-Информ. Премьер министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил женщин страны с Международным женским днем 8 марта.
«Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с 8 марта!
Вы наполняете нашу жизнь добротой и заботой, храните очаг. На ваших плечах забота о подрастающем поколении, а значит – о будущем Абхазии.
Природа наделила вас особой энергией, преданностью и удивительным терпением. Чрезвычайно важна роль женщин в социальной, экономической, культурной жизни нашей страны.
Восхищаемся бесстрашием и силой духа, проявленными вами во время Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы.
Благодарны вам за веру, понимание и поддержку.
Дорогие женщины, примите мои искренние пожелания семейного счастья, благополучия, успехов в делах, которыми вы занимаетесь!»
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