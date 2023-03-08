УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 8 марта 2023. Абхазия-Информ. Указом Президента Республики Абхазия от 6 марта 2023 года № 80 за многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения присвоено почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия»

ГОЛАНДЗИЯ Татули Хутовне – медицинской сестре ЛФК Филиала №4 «Городская детская поликлиника» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;

ДЖИНДЖОЛИЯ Мери Кипсовне – участковой медицинской сестре Филиала №4 «Городская детская поликлиника» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;

КЕБУРИЯ Манане Андреевне – участковой медицинской сестре Филиала №4 «Городская детская поликлиника» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения».

***

Указом Президента Республики Абхазия от 6 марта 2023 года № 79 за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия»:

АМПАР Аде Павловне – врачу-неонатологу, заведующей детским отделением ГУ МЗ РА «Республиканская больница»;

ДЖИНДЖОЛИЯ Мактине Вячеславовне – врачу-терапевту Филиала №7 ««Сухумская городская клиническая больница» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;

ТРАПШ Рите Владимировне – врачу акушеру-гинекологу, заведующей акушерско-физиологическим отделением ГУ МЗ РА «Республиканская больница».

***

Указом Президента Республики Абхазия от 7 марта 2023 г. № 82 за весомый вклад в абхазоведение и укрепление научных связей между Абхазией и Россией присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» доктору филологических наук, профессору Института мировой литературы, члену Союза писателей России, члену-корреспонденту Международной академии наук педагогического образования Щербаковой Марине Ивановне.

***

Указом Президента Республики Абхазия от 6 марта 2023 г. № 78 за заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм наградить орденом «Ахьдз-Апша» III степени:

ОТЫРБА Людмилу Аслановну – заведующую кардиологическим отделением Филиала №7 «Сухумская городская клиническая больница» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;

ПИПИЯ Ингу Шалвовну – врача-кардиолога, заведующую отделением неотложной кардиологии ГУ МЗ РА «Республиканская больница»;

ХАЛБАД Нонну Викторовну – врача-неонатолога ГУ «Гудаутская Центральная районная больница»;

ЧУБУКОВУ Ладу Владимировну – врача-терапевта Филиала №7 ««Сухумская городская клиническая больница» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения».

***

Указом Президента Республики Абхазия от 6 марта 2023 года № 78 за вклад в развитие музейного дела и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» сотрудникам Абхазского государственного музея:

АЛАНИЯ Таисие Георгиевне – заведующей отделом природы;

АХБА Диане Владимировне – заведующей отделом археологии;

ГЕРЗМАВА Кларе Рамизовне – заведующей отделом современной истории;

КЕЦБА Бэле Шараховне – заведующей отделом этнологии;

ШАМБА Инге Владимировне – старшему научному сотруднику отдела этнологии.