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НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

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Абхазия Информ

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Среда, 08 марта 2023 21:40
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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 8 марта 2023. Абхазия-Информ. Указом Президента Республики Абхазия от 6 марта 2023 года № 80 за многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения присвоено почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия»

АРШБА Гуранде Владимировне – медицинской сестре анестезиолого-реанимационного отделения Филиала №7 ««Сухумская городская клиническая больница» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;

ГОЛАНДЗИЯ Татули Хутовне – медицинской сестре ЛФК Филиала №4 «Городская детская поликлиника» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;

ДЖИНДЖОЛИЯ Мери Кипсовне – участковой медицинской сестре Филиала №4 «Городская детская поликлиника» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;

КЕБУРИЯ Манане Андреевне – участковой медицинской сестре Филиала №4 «Городская детская поликлиника» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения».

***

Указом Президента Республики Абхазия от 6 марта 2023 года № 79 за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия»:

АМПАР Аде Павловне – врачу-неонатологу, заведующей детским отделением ГУ МЗ РА «Республиканская больница»;

ДЖИНДЖОЛИЯ Мактине Вячеславовне – врачу-терапевту Филиала №7 ««Сухумская городская клиническая больница» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;

ТРАПШ Рите Владимировне – врачу акушеру-гинекологу, заведующей акушерско-физиологическим отделением ГУ МЗ РА «Республиканская больница».

***

Указом Президента Республики Абхазия от 7 марта 2023 г. № 82 за весомый вклад в абхазоведение и укрепление научных связей между Абхазией и Россией присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» доктору филологических наук, профессору Института мировой литературы, члену Союза писателей России, члену-корреспонденту Международной академии наук педагогического образования Щербаковой Марине Ивановне.

***

Указом Президента Республики Абхазия от 6 марта 2023 г. № 78 за заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм наградить орденом «Ахьдз-Апша» III степени:

ОТЫРБА Людмилу Аслановну – заведующую кардиологическим отделением Филиала №7 «Сухумская городская клиническая больница» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;

ПИПИЯ Ингу Шалвовну – врача-кардиолога, заведующую отделением неотложной кардиологии ГУ МЗ РА «Республиканская больница»;

ХАЛБАД Нонну Викторовну – врача-неонатолога ГУ «Гудаутская Центральная районная больница»;

ЧУБУКОВУ Ладу Владимировну – врача-терапевта Филиала №7 ««Сухумская городская клиническая больница» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения».

***

Указом Президента Республики Абхазия от 6 марта 2023 года № 78 за вклад в развитие музейного дела и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» сотрудникам Абхазского государственного музея:

АЛАНИЯ Таисие Георгиевне – заведующей отделом природы;

АХБА Диане Владимировне – заведующей отделом археологии;

ГЕРЗМАВА Кларе Рамизовне – заведующей отделом современной истории;

КЕЦБА Бэле Шараховне – заведующей отделом этнологии;

ШАМБА Инге Владимировне – старшему научному сотруднику отдела этнологии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 08 марта 2023 21:48

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