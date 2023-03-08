УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 8 марта 2023. Абхазия-Информ. Указом Президента Республики Абхазия от 6 марта 2023 года № 80 за многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения присвоено почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия»
АРШБА Гуранде Владимировне – медицинской сестре анестезиолого-реанимационного отделения Филиала №7 ««Сухумская городская клиническая больница» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;
ГОЛАНДЗИЯ Татули Хутовне – медицинской сестре ЛФК Филиала №4 «Городская детская поликлиника» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;
ДЖИНДЖОЛИЯ Мери Кипсовне – участковой медицинской сестре Филиала №4 «Городская детская поликлиника» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;
КЕБУРИЯ Манане Андреевне – участковой медицинской сестре Филиала №4 «Городская детская поликлиника» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения».
***
Указом Президента Республики Абхазия от 6 марта 2023 года № 79 за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия»:
АМПАР Аде Павловне – врачу-неонатологу, заведующей детским отделением ГУ МЗ РА «Республиканская больница»;
ДЖИНДЖОЛИЯ Мактине Вячеславовне – врачу-терапевту Филиала №7 ««Сухумская городская клиническая больница» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;
ТРАПШ Рите Владимировне – врачу акушеру-гинекологу, заведующей акушерско-физиологическим отделением ГУ МЗ РА «Республиканская больница».
***
Указом Президента Республики Абхазия от 7 марта 2023 г. № 82 за весомый вклад в абхазоведение и укрепление научных связей между Абхазией и Россией присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» доктору филологических наук, профессору Института мировой литературы, члену Союза писателей России, члену-корреспонденту Международной академии наук педагогического образования Щербаковой Марине Ивановне.
***
Указом Президента Республики Абхазия от 6 марта 2023 г. № 78 за заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм наградить орденом «Ахьдз-Апша» III степени:
ОТЫРБА Людмилу Аслановну – заведующую кардиологическим отделением Филиала №7 «Сухумская городская клиническая больница» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения»;
ПИПИЯ Ингу Шалвовну – врача-кардиолога, заведующую отделением неотложной кардиологии ГУ МЗ РА «Республиканская больница»;
ХАЛБАД Нонну Викторовну – врача-неонатолога ГУ «Гудаутская Центральная районная больница»;
ЧУБУКОВУ Ладу Владимировну – врача-терапевта Филиала №7 ««Сухумская городская клиническая больница» МУ Администрации г. Сухум «Управление здравоохранения».
***
Указом Президента Республики Абхазия от 6 марта 2023 года № 78 за вклад в развитие музейного дела и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» сотрудникам Абхазского государственного музея:
АЛАНИЯ Таисие Георгиевне – заведующей отделом природы;
АХБА Диане Владимировне – заведующей отделом археологии;
ГЕРЗМАВА Кларе Рамизовне – заведующей отделом современной истории;
КЕЦБА Бэле Шараховне – заведующей отделом этнологии;
ШАМБА Инге Владимировне – старшему научному сотруднику отдела этнологии.
Последнее от Super User
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА
- ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН АБХАЗИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ
- ДОМ МОСКВЫ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА ОТКРЫТИЕМ ВЫСТАВКИ «ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
- ЕСПЧ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В АБХАЗИИ ПО ДЕЛУ О ВЗРЫВЕ ГРАНАТЫ НА РЫБАЛКЕ
- ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МИД САР