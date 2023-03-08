ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН АБХАЗИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ

Позвольте поздравить вас с международным женским днем! С чувством глубокой благодарности хочу выразить свое восхищение женщинами Абхазии – прекрасными дочерями, женами и матерями, вдохновляющими нас быть лучше, счастливее и добрее.

История Абхазии являет собой пример уважительного и равноправного отношения к женщинам, достойно проявляющими себя во всех сферах жизни. Мы воспитаны на Нартском эпосе, принесшим сквозь века образ достойнейшей из матерей – Сатаней Гуаща. Мы восхищаемся примером беззаветной любви и мученичества Сарии Лакоба – величайшей из абхазских женщин. И сегодня мы счастливы видеть среди наших современниц достойнейших дочерей народа, являющих собой пример любви и материнства, самоотверженности и высокой культуры.

Без наших женщин немыслимо построение мирной и цивилизованной жизни современного абхазского общества. Вы дарите жизнь, воспитываете, учите, лечите, кормите и одеваете всех нас. Вы развиваете науку, искусство, культуру и бизнес. Без вашей работы немыслима деятельность центральных и местных органов государственного управления, парламента и судов. Без преувеличения можно сказать, что основы культуры и традиций нашего народа сохранились исключительно благодаря вам, вашему рачительному и ответственному отношению к каждому из нас.

Дорогие женщины!

В этот весенний день хочется пожелать вам счастья, взаимопонимания с дорогими людьми, благополучия в семье, успехов в делах и душевной теплоты, согревающей ваши сердца!

С праздником! С международным женским днем!