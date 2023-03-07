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Абхазия Информ

ДОМ МОСКВЫ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА ОТКРЫТИЕМ ВЫСТАВКИ «ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Новости Вторник, 07 марта 2023 21:08
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ДОМ МОСКВЫ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА ОТКРЫТИЕМ ВЫСТАВКИ «ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Сухум. 7 марта 2023. Абхазия-Информ. Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме открыл в Центральном выставочном зале выставку художниц Абхазии «Женщины в искусстве. История и современность». Мероприятие посвящено Международному женскому дню.

Выставка представляет собой уникальную экспозицию из живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, созданных в разные годы. На выставке будут представлены работы Марины Эшба, Варвары Бубновой, Ольги Брендель, Валентины Хурхумал, Зои Аджинджал, Венеры Гагулия, Людмилы Будяк, Мактины Цвижба, Дианы Хинтба, Апщи Хагба, Астанды Адлейба, Марии Пилия и других.

Открывая мероприятие директор МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме Александр Бигвава отметил роль женщины в искусстве менялась на протяжении веков.

«Роль женщины в искусстве менялась на протяжении веков. В разные периоды развития человечества всегда жили представительницы прекрасного пола, создававшие предметы искусства, однако их роль была зачастую второстепенной. И только к концу XIX начала XX века, наряду с политической, правовой, экономической эмансипацией, начинается процесс культурной эмансипации женщин… Особо хотелось бы отметить участниц выставки, присутствующих  в зале. Огромное вам спасибо за ваш труд, плоды которого без сомнений будут радовать всех посетителей этой выставки. Пользуясь случаем, от лица Правительства Москвы и от себя лично, хотел бы поздравить всех женщин с наступающим праздником и пожелать вам крепкого здоровья, безмерного счастья, мира и добра! С праздником, дорогие женщины», – сказал он.

Открытие выставки посетили посол России в Абхазии Михаил Шургалин, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, представители Администрации города Сухум, организаций российских соотечественников, художники, общественные деятели, а также жители и гости столицы Абхазии.

Выставка организована Домом Москвы при финансовой поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника. Она продлится до 16 марта.

Об этом сообщает сайт Дома Москвы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 07 марта 2023 21:12

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