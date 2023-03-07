ЕСПЧ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В АБХАЗИИ ПО ДЕЛУ О ВЗРЫВЕ ГРАНАТЫ НА РЫБАЛКЕ

Сухум. 7 марта 2023. Абхазия-Информ . Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые вынес решение о нарушениях прав человека в Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте суда. По данным правозащитников, рассмотренное в ЕСПЧ дело касается инцидентов, которые произошли в Абхазии в начале 2000-х.

Первый заявитель получил ранение от взрыва ручной гранаты: во время рыбалки мужчина решил с ее помощью оглушить рыбу. О взрыве стало известно силовикам, и абхазца задержали. Во время расследования мужчину пытали. В результате суд приговорил его к 12 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия, госизмену и саботаж.

Второй заявитель рассказал, что его так же под пытками заставили признаться в хранении взрывчатых веществ и терроризме.

Во время рассмотрения дел ЕСПЧ пришел к выводу, что территория Абхазии попадает как под юрисдикцию Грузии, так и России. В результате ЕСПЧ признал факты нарушения прав человека и обязал РФ выплатить пострадавшим более 50 тыс. евро.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в России, так как предвзятость и пристрастность для судебной власти неприемлемы.

https://www.gazeta.ru/social/news/2023/03/07/19911565.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop