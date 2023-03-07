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Абхазия Информ

ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МИД САР

Новости Вторник, 07 марта 2023 20:08
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ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МИД САР

Сухум. 7 марта 2023. Абхазия-Информ. Посол Абхазии в Сирийской Арабской республике Баграт Хутаба встретился с Министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдад. На встрече обсуждался широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия. Хутаба отметил, что в этом году планируется проведение II абхазо-сирийского комитета, который будет включать в себя вопросы сотрудничества в сферах экономики, науки, культуры и образования.

В свою очередь Фейсал Микдад выразил поддержу в оказании максимального содействия со стороны САР.

«Отношения Сирии и Абхазии достаточно крепкие. Мы продолжаем осуществлять гуманитарную помощь в связи с землетрясением, которое произошло 5-6 февраля», – подчеркнул посол.

В продолжении встречи стороны обсудили вопросы межведомственного взаимодействия между Министерствами экономики Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики, а также таможенными комитетами двух государств.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 07 марта 2023 20:11

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