ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МИД САР

Сухум. 7 марта 2023. Абхазия-Информ. Посол Абхазии в Сирийской Арабской республике Баграт Хутаба встретился с Министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдад. На встрече обсуждался широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия. Хутаба отметил, что в этом году планируется проведение II абхазо-сирийского комитета, который будет включать в себя вопросы сотрудничества в сферах экономики, науки, культуры и образования.