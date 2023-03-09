ЗАДЕРЖАНЫ ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ СОЧИ С НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел в результате проведения оперативных мероприятий в г. Сухум задержаны трое жителей Сочи, которые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотическое средство в особо крупном размере, которое хранили, перевозили и распространяли путем размещения в потайных местах на территории Республики Абхазия.

Кузнецов Павел Викторович 1996 г.р. прибыл в Абхазию со своими спутницами из Адлерского района г. Сочи, на момент задержания данный гражданин хранил при себе готовые к реализации свертки. 9 заизолированных пакетиков со светлыми кристаллами внутри изъяли сотрудники милиции при личном досмотре задержанного. При личном досмотре гражданки Гапоновой Дианы Валерьевны 1992 г.р. в переднем левом кармане носимых ею джинсовых брюк было обнаружено 7 аналогичных изолированных свертков. У третьей задержанной гражданки Куцевич Александры Раульевны 1996 г.р оперативниками обнаружено и изъято 10 изолированных свертков с кристаллообразным веществом светлого цвета внутри.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении вышеназванных лиц установлено, что последние прибыв на территорию Республики Абхазия, арендовали автомобиль «Нисан» и, действуя группой лиц по предварительному сговору, распространяли наркотические средство путем так называемых «тайных закладок».

Оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию ранее сделанных закладок при участии задержанных лиц были начаты с автостоянки Абхазского государственного университета.

По улице Университетская, в городе Сухум, обнаружено и изъято три свертка, обмотанных изоляционной лентой белого цвета с содержащимся кристаллообразным веществом белого цвета, на которые указал гражданин Кузнецов.

В тот же день, в ходе обследования участков местности, расположенных в городе Сухум, с участием Гапоновой Д.В., последняя указала на потайные места, где ей ранее были осуществлены скрытые размещения свертков с наркотическими средствами, а именно на улице Университетская, где было обнаружено и изъято 2 свертка, обмотанных изоляционной лентой.

Пять уже готовых к реализации закладок обнаружено в ходе обследования участка местности также по ул. Университетская с участием гражданки Куцевич. Она же впоследствии указала на потайные места с закладками наркотика в Синопском парке г. Сухум, откуда было изъято еще три аналогично заизолированных свертка.

Но на этом распространители наркотиков не завершили свой преступный умысел. На территории Гулрыпшского района, в поселке Агудзера, было обнаружено и изъято пять свертков, обмотанных изоляционной лентой белого цвета с содержащимся кристаллообразным веществом внутри.

Далее было произведено обследование автотранспортного средства «Нисан», на котором следовали злоумышленники на момент задержания. В ходе досмотра в нижнем подлокотнике между передними сиденьями салона автомобиля был обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с 19-ю свертками в нем, так же обмотанных изоляционной лентой расфасовок кристаллообразного светлого вещества. При досмотре второго автомобиля – «Форд Фьюжен», на котором так называемые гости прибыли в Абхазию, сотрудниками уголовного розыска под передним пассажирским сидением обнаружен пакет с 20-ю аналогично заизолированными свертками. В свертках так же содержались кристаллы светлого вещества.

В экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел все изъятое вещество было исследовано, согласно справке экспертов – это наркотическое средство «метадон» общим весом более 75 граммов.

В отношении Александры Куцевич, Павла Кузнецова и Дианы Гапоновой в соответствии с п. «в » ч. 3 ст. 224 УК РА по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыту наркотического средства в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.

Расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум. Вышеназванные граждане содержаться под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.





