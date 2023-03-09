ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел первое заседание Рабочей группы при президенте по подготовке предложений по определению приоритетных направлений экономической реформы. В нее входят представители научного сообщества, предпринимательского сообщества, эксперты в области экономики, банковской системы, руководители органов государственного управления, представители общественных организаций Абхазии.

Открывая заседание, глава государства сказал: «Тема сегодняшнего заседания вам всем хорошо знакома. Она актуальная. Для нас, руководства страны, важно мнение всех политических сил, участвующих в политическом процессе. Перед нами стоят сложные проблемы, которые мы должны решить, объединив наши знания. Время проведения реформ давно назрело. Но это непростой процесс, и здесь не место популизму. Для проведения экономических, политических преобразований и реформ социального развития нужен профессиональный подход и фундаментальные знания. Я уверен, что все собравшиеся здесь хотят одного: улучшения сложившейся ситуации, повышения уровня жизни в стране, усиления государственной власти – исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Поэтому я рассчитываю на выработку совместного алгоритма действий».

Участники встречи поделились своими идеями и предложениями по определению приоритетных направлений развития экономики Абхазии.

Директор Института экономики и права Заур Шалашаа считает важной и актуальной данную инициативу руководства страны. Озвучив ряд экономических проблем, он привел аргументы в острой необходимости проведения экономических преобразований и реформ.

Ученый констатировал целесообразность привлечения инвестиций, которые, по его словам, являются необходимым средством восстановления разрушенной экономики Абхазии.

«Вопрос инвестиций в Абхазии важен, потому что государство самостоятельно не может решать все вопросы, в том числе и наши местные предприниматели не так много могут. Поэтому в стране должно быть налажено и государственно-частное партнерство. Убежден, что в этом процессе должны участвовать и отдельные граждане. Это позволит создать народные предприятия, как в России, например. Такие предприятия были бы уместны в Восточной Абхазии. В этих регионах есть сырье. Конечно, строить сейчас масштабные предприятия там, как раньше, может и не получится, но открывать небольшие предприятия, где люди могли бы применить свои знания, вполне возможно», – сказал Шалашаа.

Секретарь Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Аруаа» Темур Надарая поблагодарил главу государства за организацию подобной встречи с участием представителей оппозиции. Однако, он охарактеризовал планируемые реформы, как запоздалые, при этом отметив, что как предыдущие, так и нынешние руководители не смогли выполнить данные в ходе предвыборных президентских кампаний обещания о реализации необходимых государству реформ.

Темур Надарая высказал поддержку в вопросе законодательного регулирования правового статуса апартаментов и апарт-отелей, отметив при этом, что единственным беспокоящим его неучтенным моментом является вопрос квотирования апартаментов и апарт-отелей.

Председатель республиканской общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия отметил искренность президента Аслана Бжания в проведении экономических реформ, предположив однако, что в «таком бардаке, который творится в стране, проводить реформы будет крайне нелегко».

«Идея с апарт-отелями хорошая, но в стране пока не отрегулированы вопросы градостроительного, земельного кодекса. Если речь идет, к примеру о 10 тысячах владельцев апарт-номеров, то по факту мы можем получить 40 тысяч», – считает Кан Кварчия.

Свои аргументы он обосновал ссылкой на отсутствие необходимых для ведения такой деятельности нормативных правовых актов.

«Это должно было быть сделано 10 лет назад», – убежден Кварчия.

Заместитель председателя экспертного фонда «Аамта» Алхас Джинджолия призвал главу государства внести ясность в вопрос о том, где проходят границы государственного владения этой землей, а где – интересы частного бизнеса. Так, он считает, что в законе об апартаментах такой границы не видно. Сам же проект закона, по его мнению, не только не сулит стране какую-либо выгоду, а несет угрозу изменения национального состава.

«Мы 30 лет назад добились победы, а не поражения, но в тридцатилетней дипломатии мы занимаем оборонительную позицию. Мы постоянно говорим о том, какой у нас союзник, но как мы этим воспользовались? Надо перейти в дипломатическое наступление, надо вспомнить о том, кто мы такие. А кто же мы такие для этого союзника? Только ими признанная страна, которая сражается с ними рядом», – сказал он.

Для решения энергетического кризиса Джинджолия предложил сделать главой РУП «Черноморэнерго» представителя оппозиции, а его заместителем – лицо, назначаемое руководством страны.

«Такая мера позволит более эффективно решить проблему майнинга. Вдвоем они остановят потребление электроэнергии более чем 100 000 аппаратов по добыче криптовалюты», – заверил Алхас Джинджолия.

Заведующий кафедрой экономической теории АГУ Александр Страничкин констатировал, что попытки реформирования экономики были при всех предыдущих руководителях республики, но самая эффективная была в 1994 году.

Он считает, что основные трудности в энергетике не стоит перекладывать на майнинг.

«Основная проблема – высокая изношенность, из-за которой теряется более 500 млн кв часов, – уверил он. – В стране нет страховых трансформаторов, которые должны быть рядом с каждым основным трансформатором на подстанциях».

Член комитета политической партии «Апсны» Беслан Ачба считает, что говорить о каких-либо экономических реформах в настоящее время преждевременно, потому что для начала нужна устоявшаяся модель экономического развития, которая в нашем случае сама по себе нуждается в реформировании.

«Наше государство отдает предпочтение привлечению частных инвестиций для иностранного инвестора, но при этом мало вкладывает в своих граждан», – полагает он. Важным Ачба считает создание стимулирующих механизмов для поддержки частного малого и среднего бизнеса внутри страны.

Участники заседания обсудили ряд других актуальных вопросов экономической сферы.

Аслан Бжания выказал свой серьезный настрой по работе данной комиссии:

«Нам нужны как классические, так и неординарные подходы», – резюмировал президент.

Зафиксировав предложения выступавших, президент поручил назначить ответственного секретаря Рабочей группы не позднее 14 марта текущего года, разослав все необходимые материалы ее представителям.

Об этом сообщает сайт главы государства.