СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

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Новости Четверг, 09 марта 2023 21:21
Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 сентября 2012 года №115 «О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия» в текущем году выплаты осуществляются в полном объёме следующим категориям граждан:
Родившимся до 1990 года (включительно) и их наследникам, прошедшим регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года;
Родившимся до 1990 года (включительно) и их наследникам, прошедшим регистрацию вкладов с 1 октября по 31 декабря 2012 года;
Родившимся до 1990 года (включительно) и их наследникам, прошедшим регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года.
Граждане из указанных категорий могут обращаться с заявлением в администрацию района по месту жительства.
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