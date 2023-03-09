СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 сентября 2012 года №115 «О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия» в текущем году выплаты осуществляются в полном объёме следующим категориям граждан:

