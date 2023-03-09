 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Четверг, 09 марта 2023 21:21
Оцените материал
(0 голосов)
СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. В  соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 сентября 2012 года №115 «О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия» в текущем году выплаты осуществляются в полном объёме  следующим категориям граждан:

Родившимся до 1990 года (включительно) и их наследникам, прошедшим регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года;

Родившимся до 1990 года (включительно) и их наследникам, прошедшим регистрацию вкладов с 1 октября по 31 декабря 2012 года;

Родившимся до 1990 года (включительно) и их наследникам, прошедшим регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года.

Граждане из указанных категорий могут обращаться с заявлением в администрацию района по месту жительства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 09 марта 2023 21:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 30 АПРЕЛЯ НАЧНУТСЯ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ В АБХАЗИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.