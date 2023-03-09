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Абхазия Информ

30 АПРЕЛЯ НАЧНУТСЯ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ В АБХАЗИЮ

Новости Четверг, 09 марта 2023 21:30
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30 АПРЕЛЯ НАЧНУТСЯ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ В АБХАЗИЮ

Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. АНО «Единая транспортная дирекция» Минтранса России готовится возобновить мультимодальные пассажирские перевозки из регионов Российской Федерации в Республику Абхазия и в обратном направлении. Билеты на седьмой курортный сезон 2023 года уже доступны для покупки.

Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Республики Абхазия: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Работа по повышению комфорта и безопасности пассажирских перевозок является приоритетом для Минтранса России. Еще в 2017 году были организованы перевозки по данному направлению по системе «единого» билета. Это позволяет туристам гарантированно спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться на комфортабельных автобусах до точки назначения. Важно отметить, что безопасность поездки таким способом обеспечена проверенными и лицензированными перевозчиками.

Оформить «единый» билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств. При покупке «единого» билета онлайн необходимо указать пункты назначения на странице покупки железнодорожных или авиабилетов, например: «откуда» – Москва / «куда» – Пицунда.

Стоимость автобусной части «единого» билета в 2023 году составит: Сочи – Гагра – 582 руб., Сочи – Пицунда – 643 руб., Сочи – Гудаута – 675 руб., Сочи – Новый Афон – 749 руб., Сочи – Сухум – 806 руб.

C подробной информацией о «едином» билете можно ознакомиться на официальном сайте АНО «Единая транспортная дирекция», а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 600-1-006.

Мультимодальные маршруты в привлекательные туристические регионы стали развиваться благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».  

Абхазия – «страна души», расположенная на берегу Черного моря, протяженность прибрежной зоны с многочисленными пляжами составляет более 200 километров. Внушительную часть территории государства занимают Кавказские горы (как гласят мифы, именно здесь Зевс приковал к скалам Прометея). Местные курорты пользовались большой популярностью еще у советских граждан, да и сегодня привлекают россиян своими красивыми пейзажами, теплым морем, южным гостеприимством и вкусной едой.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 09 марта 2023 21:34

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