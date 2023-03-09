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Абхазия Информ

РЖД С 30 АПРЕЛЯ ЗАПУСТЯТ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ МАРШРУТ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 09 марта 2023 21:40
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РЖД С 30 АПРЕЛЯ ЗАПУСТЯТ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ МАРШРУТ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ

Сухум. 9 марта 2023. Абхазия-Информ. Мультимодальный маршрут с 30 апреля запустят на курорты Абхазии, сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

«Весна уже идет полным ходом, а значит можно начать планировать отдых на майские праздники и летние каникулы. Среди множества вариантов предлагаем рассмотреть Абхазию. Вместе с АНО «ЕТД» Минтранса России мы опять запускаем туда мультимодальный маршрут. С 30 апреля по 30 сентября по системе «единого» билета «поезд плюс автобус» будет значительно проще добраться сразу в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум», – говорится в сообщении.

Как уточняется, оформить «единый» билет можно на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах. Пассажирам нужно будет доехать до Адлера на поезде, на вокзале пересесть на специальные автобусы, следующие до перечисленных курортов.

В компании посоветовали при покупке онлайн указывать пункт отправления и прибытия, выбрав рейс с пересадкой.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 09 марта 2023 21:43

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