ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ПРИ ТЕАТРЕ ИСКАНДЕРА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В БРЯНЦЕВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В этом году проект посвящен 140-летию со дня рождения основателя театра — народного артиста СССР Александра Брянцева. В фестивале примут участие творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Ленинградской области, Ярославля, Пермского края, Самарской области. Международная программа будет представлена детскими театрами из Абхазии, Беларуси и Армении.



В афише фестиваля – спектакли по произведениям Ф. Достоевского, С. Есенина, А. Вертинского, Р. Баха, Г.-Х. Андерсена и других выдающихся писателей. Также запланирована творческая лаборатория, мастер-классы и обсуждения постановок с участием профессиональных театроведов.



16 марта Детская студия при РУСДРАМе покажет в рамках фестиваля спектакль «Возвращение из волшебной страны ОЗ» в постановке заслуженного артиста Абхазии Джамбула Жордания.



Все расходы, связанные с участием детей и команды РУСДРАМа в фестивале, берет на себя приглашающая сторона – Комитет по культуре Санкт-Петербурга.