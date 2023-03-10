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Абхазия Информ

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ПРИ ТЕАТРЕ ИСКАНДЕРА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В БРЯНЦЕВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Новости Пятница, 10 марта 2023 20:09
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ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ПРИ ТЕАТРЕ ИСКАНДЕРА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В БРЯНЦЕВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. C 14 по 17 марта в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге пройдёт XXIV Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов.

В этом году проект посвящен 140-летию со дня рождения основателя театра — народного артиста СССР Александра Брянцева. В фестивале примут участие творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Ленинградской области, Ярославля, Пермского края, Самарской области. Международная программа будет представлена детскими театрами из Абхазии, Беларуси и Армении.
В афише фестиваля – спектакли по произведениям Ф. Достоевского, С. Есенина, А. Вертинского, Р. Баха, Г.-Х. Андерсена и других выдающихся писателей. Также запланирована творческая лаборатория, мастер-классы и обсуждения постановок с участием профессиональных театроведов.

16 марта Детская студия при РУСДРАМе покажет в рамках фестиваля спектакль «Возвращение из волшебной страны ОЗ» в постановке заслуженного артиста Абхазии Джамбула Жордания.

Все расходы, связанные с участием детей и команды РУСДРАМа в фестивале, берет на себя приглашающая сторона – Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 10 марта 2023 20:13

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