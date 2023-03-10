Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов республики. Оно было посвящено системе внутреннего контроля и отчетности финансово-хозяйственной деятельности.

На совещании обсуждались темы водоснабжения, дорожной инфраструктуры, борьбы со стихийными бедствиями, динамики собираемости налогов и платежей, подготовки к туристическому сезону и другие. Руководители районов и городов доложили Главе государства о ситуации на местах по всем обсуждаемым вопросам.

Президент поручил руководителям районных и городских Администраций систематизировать учет всех рабочих процессов, включая как выполненные, так и запланированные, а также ежемесячно отчитываться об их исполнении.

Ближайший отчет запланирован на вторую половину апреля текущего года.

Об этом сообщает сайт главы государства.