Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по повышению мобилизационной готовности. В нем приняли участие Сергей Шамба – секретарь Совета безопасности, генерал-майор Нодар Авидзба – заместитель министра обороны по подготовке соединений и частей резерва, генерал-лейтенант Владимир Савченко – начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал-майор Роберт Киут – председатель Службы государственной безопасности.

Об этом сообщает сайт президента.