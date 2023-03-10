МАЙЯ КВИЦИНИЯ ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ККС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось первое заседание нового состава Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. Решением Квалификационной коллегии судей в соответствии с частью 1 статьи 153 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» председателем ККС избрана судья Верховного суда Республики Абхазия Квициния Майя Зурабовна.

Заместителем председателя избран представитель Президента Республики Абхазия в ККС Пертая Каха Зауриевич.

Квалификационная коллегия судей Абхазии формируется сроком на три года из числа судей судов общей юрисдикции и Арбитражного суда, депутатов Парламента, представителей президента и АГУ.

В состав Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия входят:

от судов общей юрисдикции – судья Верховного суда Республики Абхазия Майя Квициния, судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия;

от Арбитражного суда –Людмила Амичба, Кама Джопуа;

от Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – депутаты Алмас Акаба, Алхас Хагба;

от президента Республики Абхазия – Каха Пертая, советник Президента Адгур Ашуба;

от Абхазского государственного университета – Рада Дгебия.