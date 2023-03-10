МАЙЯ КВИЦИНИЯ ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ККС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось первое заседание нового состава Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. Решением Квалификационной коллегии судей в соответствии с частью 1 статьи 153 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» председателем ККС избрана судья Верховного суда Республики Абхазия Квициния Майя Зурабовна.
Заместителем председателя избран представитель Президента Республики Абхазия в ККС Пертая Каха Зауриевич.
Квалификационная коллегия судей Абхазии формируется сроком на три года из числа судей судов общей юрисдикции и Арбитражного суда, депутатов Парламента, представителей президента и АГУ.
В состав Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия входят:
от судов общей юрисдикции – судья Верховного суда Республики Абхазия Майя Квициния, судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия;
от Арбитражного суда –Людмила Амичба, Кама Джопуа;
от Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – депутаты Алмас Акаба, Алхас Хагба;
от президента Республики Абхазия – Каха Пертая, советник Президента Адгур Ашуба;
от Абхазского государственного университета – Рада Дгебия.
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