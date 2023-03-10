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Абхазия Информ

МАЙЯ КВИЦИНИЯ ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ККС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 10 марта 2023 20:30
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МАЙЯ КВИЦИНИЯ ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ККС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось первое заседание нового состава Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. Решением Квалификационной коллегии судей в соответствии с частью 1 статьи 153 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» председателем ККС избрана судья Верховного суда Республики Абхазия Квициния Майя Зурабовна.

Заместителем председателя избран представитель Президента Республики Абхазия в ККС Пертая Каха Зауриевич.

Квалификационная коллегия судей Абхазии формируется сроком на три года из числа судей судов общей юрисдикции и Арбитражного суда, депутатов Парламента, представителей президента и АГУ. 

В состав Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия входят: 

от судов общей юрисдикции – судья Верховного суда Республики Абхазия Майя Квициния, судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия; 

от Арбитражного суда –Людмила Амичба, Кама Джопуа; 

от Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – депутаты Алмас Акаба, Алхас Хагба; 

от президента Республики Абхазия – Каха Пертая, советник Президента Адгур Ашуба;  

от Абхазского государственного университета – Рада Дгебия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 10 марта 2023 20:39

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