В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИЗБРАНЫ 11 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ
Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. Согласно п. 5 ст. 8 Закона «Об Общественной палате Республики Абхазия» члены Общественной палаты, утвержденные президентом Республики Абхазия Асланом Бжания, процедурой конкурсного отбора избрали в новый состав Общественной палаты 11 представителей районов и городов, представленных органами местного самоуправления.
В состав Общественной палаты избраны:
Алхас Гургулия (Сухумское городское Собрание)
Лана Цаава (Сухумское городское Собрание)
Даут Агрба (Собрание Гагрского района)
Дона Малия (Пицундское городское Собрание)
Ахра Агрба (Собрание Гудаутского района)
Виталий Смыр (Новоафонское городское Собрание)
Леван Чхеидзе (Собрание Сухумского района)
Кочу Махмет Хакан (Собрание Гулрыпшского района)
Беслан Перцхелия (Собрание Очамчырского района)
Омар Джинджолия (Собрание Ткуарчалского района)
Тенгиз Инал-ипа (Галское районное Собрание)
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