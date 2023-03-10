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Абхазия Информ

В КРЕМЛЕ ДОПУСТИЛИ РИСК ПРОВОКАЦИЙ ПРОТИВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НА ФОНЕ СИТУАЦИИ В ГРУЗИИ

Новости Пятница, 10 марта 2023 20:46
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В КРЕМЛЕ ДОПУСТИЛИ РИСК ПРОВОКАЦИЙ ПРОТИВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НА ФОНЕ СИТУАЦИИ В ГРУЗИИ

Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. На фоне протестов в Грузии есть риск провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Риски провокаций, безусловно, есть! Чья-то видимая рука пытается добавить к протестам в Грузии антироссийские элементы», – сказал Песков в беседе с журналистами.

Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах. Тем не менее 7 марта депутаты всё-таки приняли документ в первом чтении, что вызвало новую волну недовольства: митингующие даже попытались прорваться в Парламент Грузии, но их оттеснили и разогнали. После двух суток беспорядков правящая партия страны отозвала из парламента законопроект об иноагентах.

Сегодня Парламент Грузии проголосовал против закона об иноагентах.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 10 марта 2023 21:20

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