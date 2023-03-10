В КРЕМЛЕ ДОПУСТИЛИ РИСК ПРОВОКАЦИЙ ПРОТИВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НА ФОНЕ СИТУАЦИИ В ГРУЗИИ

Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. На фоне протестов в Грузии есть риск провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Риски провокаций, безусловно, есть! Чья-то видимая рука пытается добавить к протестам в Грузии антироссийские элементы», – сказал Песков в беседе с журналистами.