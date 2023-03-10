В КРЕМЛЕ ДОПУСТИЛИ РИСК ПРОВОКАЦИЙ ПРОТИВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НА ФОНЕ СИТУАЦИИ В ГРУЗИИ
Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. На фоне протестов в Грузии есть риск провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Риски провокаций, безусловно, есть! Чья-то видимая рука пытается добавить к протестам в Грузии антироссийские элементы», – сказал Песков в беседе с журналистами.
Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах. Тем не менее 7 марта депутаты всё-таки приняли документ в первом чтении, что вызвало новую волну недовольства: митингующие даже попытались прорваться в Парламент Грузии, но их оттеснили и разогнали. После двух суток беспорядков правящая партия страны отозвала из парламента законопроект об иноагентах.
Сегодня Парламент Грузии проголосовал против закона об иноагентах.
Последнее от Super User
- СВЕТЛАНА ШАМЕНКОВА: «ОТСУТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ РЕШАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ…»
- КОМАНДИР «ПЯТНАШКИ»: АБХАЗИЯ ГОТОВИЛАСЬ К ОТКРЫТИЮ ГРУЗИЕЙ «ВТОРОГО ФРОНТА»
- ЗА МЕСЯЦ ИЗЪЯТО 1796 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ
- В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИЗБРАНЫ 11 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ
- МАЙЯ КВИЦИНИЯ ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ККС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ