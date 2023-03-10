ЗА МЕСЯЦ ИЗЪЯТО 1796 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ
Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. Продолжается работа Республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, созданного по распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания 6 февраля 2023 г. За время деятельности штаба в ходе рейдовых мероприятий с участием представителей СГБ, МВД и Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору было изъято 1796 аппаратов по добычи криптовалют.
По информации начальника департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Ерика Кокоскерия, в последний раз аппараты для добычи криптовалют поступили на склад временного хранения 28 февраля текущего года. В настоящее время на складе хранятся 727 аппаратов. Еще 1069 аппаратов хранятся на складе Службы государственной безопасности.
По состоянию на 6 февраля текущего года, с момента создания оперативного штаба по противодействию незаконной добыче криптовалют, общее потребление электроэнергии по республике составляло 8,856 млн кВт/ч. На 9 марта оно составило 7,193 млн кВт/ч. Общее потребление электроэнергии по стране за этот период снизилось на 18,7%.
Такое снижение обусловлено сложением двух факторов: борьбой с незаконной добычей криптовалют и изменениями погодных условий.
Работа оперативного штаба продолжается.
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