КОМАНДИР «ПЯТНАШКИ»: АБХАЗИЯ ГОТОВИЛАСЬ К ОТКРЫТИЮ ГРУЗИЕЙ «ВТОРОГО ФРОНТА»

Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. Командир добровольческого батальона «Пятнашка», участвовавшего в освобождении Донбасса, Ахра Авидзба в разговоре с абхазским журналистом заявил, что Абхазия готовила ополчение и давно предполагала, что Грузия откроет «второй фронт» и ударит по республике. Видео с интервью командира «Пятнашки» опубликовал Telegram-канал «Шейх Тамир».

Авидзба отметил, что военных специалистов привозили из республики в Донецк для получения военного опыта, который может понадобиться для участия в возможном конфликте с Грузией.

«Когда они на митингах начинают горланить «Сухуми», мы понимаем, что нас не на помощь зовут, а пытаются как-то намекнуть, что откроется второй фронт», – сказал военный.

Он отметил, что власти Грузии подталкивают к этому структуры, которые делали финансовые вливания в страну, а «второй фронт» необходим сейчас для отвлечения России от ослабленной Украины.

Авидзба добавил, что потенциальное вторжение на границе готовы отразить 15 тыс. абхазских военных, к которым примкнет множество добровольцев «в первые же минуты».

«Беспилотники есть, бойцы есть, танки есть, несгибаемый дух есть… Грузинам стоит много и хорошо подумать, насколько они готовы к самоуничтожению», – подчеркнул военный.

Беспорядки в Грузии начались 7 марта после принятия в парламенте в первом чтении законопроекта об иноагентах. Власти объявили об отзыве документа, но протесты продолжились, митингующие стали требовать решить «абхазский вопрос».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что протесты в Грузии очень напоминают киевский «майдан».

АиФ-Москва