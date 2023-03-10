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Абхазия Информ

КОМАНДИР «ПЯТНАШКИ»: АБХАЗИЯ ГОТОВИЛАСЬ К ОТКРЫТИЮ ГРУЗИЕЙ «ВТОРОГО ФРОНТА»

Новости Пятница, 10 марта 2023 20:59
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КОМАНДИР «ПЯТНАШКИ»: АБХАЗИЯ ГОТОВИЛАСЬ К ОТКРЫТИЮ ГРУЗИЕЙ «ВТОРОГО ФРОНТА»

Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. Командир добровольческого батальона «Пятнашка», участвовавшего в освобождении Донбасса, Ахра Авидзба в разговоре с абхазским журналистом заявил, что Абхазия готовила ополчение и давно предполагала, что Грузия откроет «второй фронт» и ударит по республике. Видео с интервью командира «Пятнашки» опубликовал Telegram-канал «Шейх Тамир». 

Авидзба отметил, что военных специалистов привозили из республики в Донецк для получения военного опыта, который может понадобиться для участия в возможном конфликте с Грузией.

«Когда они на митингах начинают горланить «Сухуми», мы понимаем, что нас не на помощь зовут, а пытаются как-то намекнуть, что откроется второй фронт», – сказал военный. 

Он отметил, что власти Грузии подталкивают к этому структуры, которые делали финансовые вливания в страну, а «второй фронт» необходим сейчас для отвлечения России от ослабленной Украины. 

Авидзба добавил, что потенциальное вторжение на границе готовы отразить 15 тыс. абхазских военных, к которым примкнет множество добровольцев «в первые же минуты». 

«Беспилотники есть, бойцы есть, танки есть, несгибаемый дух есть… Грузинам стоит много и хорошо подумать, насколько они готовы к самоуничтожению», – подчеркнул военный. 

Беспорядки в Грузии начались 7 марта после принятия в парламенте в первом чтении законопроекта об иноагентах. Власти объявили об отзыве документа, но протесты продолжились, митингующие стали требовать решить «абхазский вопрос».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что протесты в Грузии очень напоминают киевский «майдан».

АиФ-Москва

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 10 марта 2023 21:23

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