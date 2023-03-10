СВЕТЛАНА ШАМЕНКОВА: «ОТСУТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ РЕШАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ…»

Сухум. 10 марта 2023. Абхазия-Информ. В Сухумского городском Собрании был заслушан отчет главного архитектора столицы. Светлана Владимировна Шаменкова является главным архитектором столицы с мая 2018 года. Вначале она возглавляла Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства, которое в 2020 году было реорганизовано, теперь это Отдел градостроительного регулирования и архитектуры администрации города Сухум.

Возможность заслушать отчёт главного архитектора возникла после внесения в 2022 году изменений в Закон о местном самоуправлении. Теперь депутаты дают согласие на назначение главного архитектора и заслушивают отчёт о проделанной работе.

Депутаты Сухумского городского Собрания впервые заслушали отчет главного архитектора. Светлана Шаменкова довольно подробно рассказала о проделанной работе сотрудниками Отдела в 2022 году.

Как она сообщила, непосредственный контроль деятельности Отдела осуществляет Глава администрации города. В отделе работает 10 человек.

В своем выступлении Шаменкова подчеркнула: «Основной задачей Отдела является формирование и проведение на территории города Сухум единой политики в области архитектуры и градостроительства. Наша цель – создание полноценной среды обитания, отвечающей экономическим, санитарно-гигиеническим, эстетическим и другим требованиям. Отдел организует деятельность Градостроительного совета при Главе администрации города; организует и проводит конкурсы проектных предложений по проектированию, реконструкции, благоустройству градостроительно значимых объектов, парков, скверов и т.д. А также мы осуществляем контроль за сохранением исторической застройки и природных ландшафтов».

По ее словам, Отдел рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам архитектуры и строительства; разрабатывает и выдает застройщикам архитектурно-планировочные задания на проектирование всех видов строительства на территории города; рассматривает и согласовывает проекты реставрации или ремонта памятников архитектуры и объектов историко-культурного наследия, благоустройства и ландшафтного дизайна, а также рассматривает и согласовывает проекты зон регулируемой застройки.

Так же Отдел осуществляет архитектурно-строительный надзор за строительством при возведении, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, при архитектурном оформлении фасадов жилых, гражданских и производственных зданий и сооружений, благоустройстве и озеленении городских территорий независимо от ведомственного подчинения сооружаемого объекта; контролирует качество проектных и строительных работ; осуществляет деятельность по выявлению и пресечению строительства объектов капитального строительства, проводимых с нарушением законодательства РА в области строительства.

Участвует в приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального строительства на территории города Сухум.

Рассказывая о проделанной работе за отчетный период, Шаменкова отметила, что были рассмотрены 525 заявлений от юридических и физических лиц по различным направлениям. В частности, 267 на строительство (реконструкцию, пристройку) индивидуального жилищного строительства, некапитального строительства; 16 – на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, индивидуального жилищного строительства, некапитального строительства. 12 заявлений – на получение архитектурно-планировочного задания на проектирование и так далее.

Сотрудниками Отдела были подготовлены ответы по 492-м заявлениям. Это письма заявителям о необходимости предоставления отсутствующих документов необходимых для дальнейшего рассмотрения их заявлений, ответы на запросы Сухумского городского Суда и городской Прокуратуры, Коллегии адвокатов – 58. Были составлены архитектурно-планировочные задания на проектирование объектов капитального строительства, индивидуального жилищного строительства, некапитального строительства.

Продолжается архивирование основного архива отдела градостроительного регулирования и архитектуры и отдела землеустройства города Сухум.

Светлана Шаменкова рассказала депутатам и о разработанных проектах. По её словам представлены на согласование руководству города проектные решения архитектурно-художественного облика нестационарных малых торговых объектов. Разработан и представлен на рассмотрение руководству проект «Дизайн Код города», информационные щиты для установки на строительных площадках города...

«В связи с подготовкой к юбилейному Дню победы в Отечественной войне народа Абхазии нами разработаны проекты благоустройства сквера по ул. 30-е Сентября и прибрежной территории по ул. Адлейба (поворот на Маяк). Считаю особо важным решение вопроса резервирования территорий в различных частях города для строительства многоуровневых автостоянок. Поэтому этот вопрос поставлен перед руководством города», – подчеркнула главный архитектор.

Отвечая на многочисленные вопросы депутатов Шаменкова сообщила, что продолжается обсуждение требований к застройке исторической части города.

«Вопрос сохранения исторической части города волнует всех, однако без создания юридического документа, определяющего границы исторической части Сухума весьма сложно. Нужен документ определяющий красные линии застройки города. Отсутствие нормативной градостроительной документации не позволяет в полной мере решать поставленные задачи. Я, конечно, повторяюсь, но это реальность: без Градостроительного кодекса, без собственных СНиПов, то есть строительных норм и правил, которые регламентируют процесс возведения зданий, коммуникаций, дорог и мостов, изменить ситуацию практически не возможно. Это касается и высотности строящихся объектов», – считает Шаменкова.

При этом она сообщила, что Отделом выявлены 8 объектов самовольного строительства, проведена проверка 18 объектов капитального строительства, которым даны предписания об устранении выявленных нарушений.

Ответы главного архитектора часть депутатов посчитала не удовлетворительными.

​Айк Календжян выразил необходимость чаще проводить заседания Градостроительного совета.

«Я в составе этого совета, но за полтора года ни разу не был приглашен на заседание, а проблем очень много. Совет хоть и носит рекомендательный характер, уверен, он имеет возможность влиять на принятие того или иного решения по актуальным вопросам градостроительства», – заявил он.

Саид Ашуба выразил свое недовольство деятельностью Отдела архитектуры в целом. Он заявил: «Я считаю, что отчёт руководителя не должен сводиться к ознакомлению депутатов с Положением и Уставом. Да, нет Генплана, но это не значит вседозволенность. Лично я считаю отчёт формальным, не отражающим ситуацию, в нём нет четкого понимания что и как нужно делать. Поэтому голосую против».

Депутат Инал Кишмария после выступления главного архитектора покинул зал заседания и не участвовал в голосовании.

Лаша Зантария, выслушав ответ Шаменковой о незаконных постройках и их легализации через суд, отметил: «Несмотря на ваши объяснения, считаю, есть возможность не допускать, вернее сказать, упреждать появление незаконных построек. Мы в этом для вас помощники».

Асида Дбар просила обратить внимание на такое явление как пристройки к жилым многоквартирным домам в Новом районе.

«Их становится всё больше. Этот процесс необходимо остановить, в том числе из соображений безопасности жильцов», - беждена депутат Собрания.

Виктор Акуция рассказал о ситуации в одном из микрорайонов центральной части города.

«Рядом с одноэтажным частым домом с одной стороны строится здание в несколько этажей, с другой – возведен непомерно высокий глухой забор. Получился каменный колодец. Как такое возможно? Вы говорите, что разрешение на постройку получено не было, значит надо принимать соответствующее ситуации решение, а не только констатировать факты», – подчеркнул Акуция, обращаясь к Шаменковой.

Подводя итоги заседания, председатель Собрания Дмитрий Осия отметил: «Я разделяю озабоченность горожан по вопросам застройки, но считаю, что вины главного архитектора в этом нет в связи с отсутствием Градостроительного кодекса, Генплана города и земельного кадастра. Зачастую нет юридических оснований для отказа застройщику. Насколько мне известно, в Парламенте идет работа над Градостроительным кодексом, надеюсь, его примут в ближайшее время и это положительно скажется на деятельности Отдела архитектуры. Однако это вовсе не значит, что Светлана Владимировна и её сотрудники не должны предпринимать все возможные меры, проявлять инициативу, громко заявлять о проблемах. Считаю, им необходимо увеличить объем проверок по выявлению фактов самовольного строительства. Составленные за отчетный период 8 протоколов не отражают реальную обстановку.

Также считаю, что в Отделе работает достаточное количество специалистов, чьи профессиональные навыки позволяют увеличить число разрабатываемых проектов по благоустройству территории города, в том числе, по озеленению и художественному оформлению. Предлагаю представлять свои проекты в СГС для ознакомления».

Обращаясь к своим коллегам, Осия попросил учесть, что Шаменкова выразила согласие со многими выводами депутатов, понимание того, что ситуация требует принятия возможно даже нестандартных решений.

«В ходе обсуждения было достигнуто соглашение о более активном сотрудничестве Отдела градостроительного регулирования и архитектуры с депутатами. Это важно. Прошу коллег учесть, что главный архитектор впервые выступает в Собрании, раньше законодательством не было предусмотрено такой практики, и предлагаю принять её отчет», – сказал Осия.

Предложение поддержал и его заместитель, Ираклий Харчилава, который считает, что Светлана Шаменкова весьма ответственный руководитель, что она в сложных реалиях старается проявить принципиальность.

За принятие отчета проголосовали 10 из 15 присутствовавших на заседании депутатов, 2-е воздержались, 2 – против, 1 – не участвовал в голосовании.

Об этом сообщает пресс-служба СГС.