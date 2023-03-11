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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ

Новости Суббота, 11 марта 2023 14:34
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ

Сухум. 11 марта 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям и Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам провели совместное расширенное заседание, в котором приняли участие спикер Парламента, представитель президента – министр юстиции Анри Барциц, замминистра экономики Теймураз Миквабия, замминистра туризма Астамур Барциц и представители профсоюза гидов-экскурсоводов Абхазии.

Участники заседания рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О туристской деятельности в Республике Абхазия», который разработан в целях устранения пробела в действующем Законе в части установления основных требований, предъявляемых к соискателям для прохождения аттестации в качестве экскурсовода (гида), гида-переводчика или инструктора по туризму.

Согласно представленной поправке, соискателями для прохождения аттестации в качестве экскурсоводов, гидов-переводчиков могут являться лица, не только имеющие среднее специальное (среднее профессиональное) или высшее образование, но и также обучающиеся в средних специальных или высших учебных заведениях. Также дискуссию вызвала тема, касающаяся возраста соискателей для прохождения аттестации. Были высказаны предложения, что экскурсоводом, гидом-переводчиком или инструктором по туризму может стать лицо, уже достигшее совершеннолетия.

Депутаты приняли решение включить данный законопроект в повестку дня очередного заседания сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и рекомендовать его принятие в первом чтении.

В ходе заседания рассмотрен проект Постановления «О включении имущественного комплекса «Сухумское рыболовецкое хозяйство» в г. Сухум, ул. Адлейба, 19 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации» и принято решение рекомендовать Парламенту утвердить его на ближайшем заседании сессии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 11 марта 2023 14:38

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