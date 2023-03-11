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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ ГСО И СГБ

Новости Суббота, 11 марта 2023 14:39
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ ГСО И СГБ

Сухум. 11 марта 2023. Абхазия-Информ. Глава государства в пятницу провел рабочее совещание с начальником Государственной службы охраны Дмитрием Дбар и председателем Службы государственной безопасности Робертом Киут.

Аслан Бжания подчеркнул, что в поле деятельности силовых структур – широкий круг вопросов, связанных с надёжной защитой нашей страны от внутренних и внешних угроз.

Резюмируя встречу, президент поручил Дмитрию Дбар и Роберту Киут перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий, имеющих место в соседней Грузии.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 11 марта 2023 14:42

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