В АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Сухум. 11 марта 2023. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения совместно с Министерством просвещения и Всемирным абхазо-абазинским конгрессом начали диспансеризацию детей школьного возраста.
Диспансеризация началась 9 марта в селе Бедия Ткуарчалского района. Предварительно проводится лабораторная диагностика биохимических и общеклинических показателей.
В ходе диспансеризации детей осматривают несколько специалистов: невролог, лор, окулист, педиатр.
В случае необходимости доктора проводят такие исследования как флюорография, рентген, УЗИ и ЭКГ.
В селе Бедия было осмотрено более 49 школьников.
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