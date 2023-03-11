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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Новости Суббота, 11 марта 2023 14:42
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В АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Сухум. 11 марта 2023. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения совместно с Министерством просвещения и Всемирным абхазо-абазинским конгрессом начали диспансеризацию детей школьного возраста.

Диспансеризация началась 9 марта в селе Бедия Ткуарчалского района. Предварительно проводится лабораторная диагностика биохимических и общеклинических показателей.

В ходе диспансеризации детей осматривают несколько специалистов: невролог, лор, окулист, педиатр.

В случае необходимости доктора проводят такие исследования как флюорография, рентген, УЗИ и ЭКГ.

В селе Бедия было осмотрено более 49 школьников.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 11 марта 2023 14:44

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