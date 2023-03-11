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Абхазия Информ

АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИЛА СЕМЬИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Новости Суббота, 11 марта 2023 14:44
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АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИЛА СЕМЬИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Сухум. 11 марта 2023. Абхазия-Информ. Абхазская делегация, возглавляемая депутатом Парламента, руководителем благотворительного фонда «Помним»,   Леонидом Лакербая посетила семьи участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., проживающие в республиках Северного Кавказа. Делегация планировала посетить Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, а также Республику Южная Осетия, но в связи с закрытием дорог посещение Южной Осетии было перенесено на другое время.

Поездка делегации в которую входили заместитель председателя благотворительного фонда «Помним» Ляля Чамагуа, член фонда Ирина Кокоскир и представители АГТРК состоялась в рамках плана мероприятий, посвященных 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг.

По прибытии в Кабардино-Балкарию 3 марта члены делегации возложили цветы к памятнику добровольцам, установленному в Нальчике. Главной целью поездки было проведение встреч с матерями добровольцев, многие из которых погибли в ходе боевых действий.

«Мы выразили благодарность от народа Абхазии каждой семье, в которой побывали. Они, в свою очередь, благодарили нас за то, что спустя столько лет в нашей стране помнят их детей. Всем семьям были оказаны знаки внимания – предоставлены наборы продуктов питания, в среднем каждый до 70 кг», – рассказал Лакербая.

В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии состоялись встречи с представителями общественных организаций добровольцев, участвовавших в Отечественной войне народа Абхазии.

По дороге во Владикавказ делегация вместе с североосетинскими добровольцами посетила мемориальное кладбище «Город ангелов» в г. Беслане.

Леонид Лакербая рассказал о добровольце Роберте Кулумбекове, который в юном возрасте защищал свободу Абхазии, а в марте 2022 года погиб на Донбассе, участвуя в специальной военной операции России. Улице Владикавказа, на которой жил Р. Кулумбеков, присвоено его имя, там побывала делегация Республики Абхазия.

Все родственники добровольцев были приглашены на летний отдых в Абхазию. Леонид Лакербая подчеркнул, что они все без исключения передавали большой привет Абхазии и с благодарностью приняли это приглашение. Они говорили: «Мы готовы дышать тем воздухом, которым дышали наши сыновья перед своей гибелью, для нас это очень важно».

Леонид Лакербая сказал, что такого рода поездки будут продолжены: «Мы планируем посещение Карачаево-Черкессии, Адыгеи, Чеченской Республики, Ингушетии и Республики Южная-Осетия. Еще 20 матерей добровольцев живут в других регионах России, география которых от Калининграда до Алтая».

В рамках утвержденной программы также планируется посещение всех могил добровольцев, в том числе умерших от ран после войны.

Лакербая отметил, что во время встреч задавались вопросы и о памятнике добровольцам, который планируется установить в Абхазии.

«Родственникам добровольцев необходимо место, куда они могут пойти, чтобы поклониться и почтить память своих близких. Этот вопрос в стадии решения», – сказал он.

Осуществление данной поездки стало возможным при финансовой поддержке Администрации президента Республики Абхазия, компании «АЗиД» и депутатов Парламента Фазлибея Авидзба, Рашиды Айба, Аслана Лакоба, Бадрика Пилия, Беслана Халваша, Даута Хутаба и Дмитрия Маршания.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 11 марта 2023 14:49

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