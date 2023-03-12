НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 12 марта 2023. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, перевозка, хранение наркотического средства в крупном размере вменяется жителю с. Хыпста Возба Аслану Анзоровичу 1982 г.р. Он был задержан сотрудниками контрольного пункта милиции «Мюссера» в ходе проведения рейдовых мероприятий. При личном досмотре у гражданина Возба изъято хранимое при себе вещество, как впоследствии установлено экспертами – сильнодействующее наркотическое средство «мефедрон».