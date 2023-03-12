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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Новости Воскресенье, 12 марта 2023 13:39
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 12 марта 2023. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, перевозка, хранение наркотического средства в крупном размере вменяется жителю с. Хыпста Возба Аслану Анзоровичу 1982 г.р. Он был задержан сотрудниками контрольного пункта милиции «Мюссера» в ходе проведения рейдовых мероприятий. При личном досмотре у гражданина Возба изъято хранимое при себе вещество, как впоследствии установлено экспертами – сильнодействующее наркотическое средство «мефедрон».

В настоящее время Аслан Возба отбывает 15 суток административного ареста за отказ от проведения медицинского освидетельствования на предмет потребления нарковеществ, после истечении которого ему будет избрана дальнейшая мера пресечения.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Возба по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 223 УК РА проводит следственная группа Гудаутского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 марта 2023 13:42

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