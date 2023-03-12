СУХУМСКИЙ «НАРТ» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ СУПЕРКУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Сухум. 12 марта 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии официально открылся футбольный сезон матчем за Суперкубок страны. В поединке за первый трофей сезона на сухумском стадионе «Динамо» состоялся матч между сухумским «Нартом» и гудаутской «Рицей».

Матч, к радости команд и болельщиков, получился динамичным и зрелищным с множеством голевых моментов. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сухумской команды. Голы в составе «Нарта» забили Леон Аргун, Тимур Агрба (дубль). За «Рицу» отличились Милор Кове и Астамур Тарба.



Лучшим игроком матча был признан Тимур Агрба.