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Абхазия Информ

СУХУМСКИЙ «НАРТ» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ СУПЕРКУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Новости Воскресенье, 12 марта 2023 13:42
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СУХУМСКИЙ «НАРТ» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ СУПЕРКУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Сухум. 12 марта 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии официально открылся футбольный сезон матчем за Суперкубок страны. В поединке за первый трофей сезона на сухумском стадионе «Динамо» состоялся матч между сухумским «Нартом» и гудаутской «Рицей». 

Матч, к радости команд и болельщиков, получился динамичным и зрелищным с множеством голевых моментов. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сухумской команды. Голы в составе «Нарта» забили Леон Аргун, Тимур Агрба (дубль). За «Рицу» отличились Милор Кове и Астамур Тарба. 

Лучшим игроком матча был признан Тимур Агрба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 марта 2023 13:54

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