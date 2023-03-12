АБХАЗСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ НАД НИКАРАГУАНСКИМИ СПОРТСМЕНАМИ В ТОВАРИЩЕСКОМ ОНЛАЙН-МАТЧЕ

Сухум. 12 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялся второй шахматный онлайн-матч между спортсменами Республики Абхазия и Республики Никарагуа. Перед началом встречи никарагуанских коллег поприветствовал вице-президент Федерации шахмат Абхазии Темур Зухба.

«Большой солнечный привет вам из Республики Абхазия от Госкомитета по делам молодежи и спорту и Федерации шахмат Абхазии. Мы очень рады, что у нас есть такая возможность поиграть с вашими спортсменами. Это уже второй наш матч. Первая встреча состоялась в январе и хорошо, что мы продолжаем эту традицию. Пользуясь случаем хотим пригласить вас в Абхазию для встречи очно в турнире», – сказал Зухба.

«Мы очень горды и рады принимать участие в этом матче. Мы готовились и надеемся, что нам удастся одержать победу», – сказал председатель Федерации шахмат Никарагуа Гуй Бенданья.

С каждой стороны участие в турнире приняли по три спортсмена. В составе абхазской команды выступили сухумские спортсмены: Саят Сабекия, Аскар Аджинджал и Богдан Турков.

Участники играли в турнире матч между командами по две партии каждый участник с контролем времени 10 минут.

По итогам встречи матч завершился победой абхазских спортсменов со счетом 3,5:2,5.

Напомним, что турнир прошел в целях реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве в области спорта от 10 декабря 2020 года для дальнейшего развития и расширения на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества, а также программы мероприятий на 2023 год между Абхазией и Никарагуа по сотрудничеству в области спорта и молодежной политики.

В первом матче, прошедшем в январе 2023 года, победу одержали абхазские шахматисты со счетом 7:1.